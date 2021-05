L'olio dei Borghi protagonista alla Borsa Italiana del Turismo di Milano.

Le 28 cittadine umbre aderenti ai Borghi più belli d’Italia partecipano alla Bit di Milano in svolgimento on line fino a domani. Sullo stand virtuale dedicato all’Umbria i Borghi stanno promuovendo le proprie offerte per l’estate, il viaggio di nozze e il week end, oltre a varie tipologie turistiche, alle novità del settore e ai numerosi workshop. A completare l’offerta anche Bit Tecnology e Turismo Ergogastronomico: il mondo della tecnologia applicato al turismo alimentare. «La presenza dei Borghi umbri – ha dichiarato il presidente Alessandro Dimiziani - è stata possibile grazie allo spazio virtuale messo a disposizione dalla Regione Umbria, in particolare dall’assessore al turismo Paola Urbani, che ha permesso all'associazione regionale dei Borghi più Belli d'Italia di avere la sua vetrina di promozione turistica». Domani alle 12, in occasione della giornata di chiusura, è stato organizzato un evento-conferenza sull’olio dei borghi umbri.

