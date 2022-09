Amelia, fuga d'autunno alla scoperta delle "Terre dei Borghi verdi". Passeggiate, degustazioni e Qi Gong

Partono gli appuntamenti autunnali de "Le Terre dei borghi verdi" il progetto su scala regionale volto a promuovere e sviluppare un turismo slow.

Il primo è la notte fra l'1 e il 2 ottobre con "Sulle orme di Francesco". Un pellegrinaggio in notturna da Stroncone a Greccio. Un cammino che è ormai una tradizione, la prima edizione è stata nel 2009, che percorre la via di Francesco e unisce il santuario del Beato Antonio di Stroncone al santuario di Greccio per via delle località di Cimitelle e Prati (ritrovo alle 23.00 a Stroncone, partenza alle 24.00).

Una passeggiata di circa quattordici chilometri, organizzata dal Comune in collaborazione con il Gruppo Speleo di Stroncone, l’Associazione Trek&Trail e le autorità religiose dei due comuni, prevede ristori lungo la via e la messa al mattino a Greccio. Il ritorno, per i primi cento prenotati, avverrà in bus.

Per info e prenotazione obbligatoria: Cristiano 348 7207025

Il secondo appuntamento è il 2 ottobre con "Alla scoperta del Sentiero di Palliccio". Evento organizzato dal Comune di Giove. Partenza alle 9.30 dal Belvedere di Giove, con le guide, si giungerà nel territorio di Porchiano.

Lungo la passeggiata, circa 9,5 km, ci sarà un momento di degustazione e un’esperienza guidata di Qi Gong.

Per info e prenotazione obbligatoria: Leonardo 320 8587416

Terzo appuntamento nel pomeriggio del 2 ottobre, con "Fuga tra i vigneti".

Una passeggiata ad anello di circa sei chilometri tra i vigneti dell’amerino. Partenza (e ritorno) dal Convento della Santissima Annunziata di Amelia - Comune che organizza l’evento - alla scoperta degli antichi vitigni dell'amerino convisita guidata a vigneti e degustazioni gratuite nelle cantine Zanchi e Pizzogallo.

Per info e prenotazione obbligatoria: Gaia 347 8861593