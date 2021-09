Rocca di Papa superstar: alla scoperta del borgo fra vicoli antichi, murales e panorami mozzafiato

Arroccato a 700 metri di altitudine con le sue caratteristiche casette colorate e il meraviglioso panorama che si ammira dalla sommità del paese, il borgo di Rocca di Papa è certamente la meta ideale per una passeggiata ai Castelli Romani, se amate addentrarvi in vicoli silenziosi decorati, qua e là, da murales e installazioni di street art. Un borgo affascinante, dunque, tutto da scoprire o riscoprire, ma anche un luogo che ha alle spalle secoli di storia, arte e tradizione sacra. Pensate, infatti, che i boschi che circondano Rocca di Papa, sono la location dove un tempo si snodava proprio la Via Sacra, nel VII secolo a.C., itinerario che conduceva sul Monte Cavo, al tempio di Giove Laziale. Leggi l'articolo completo