Amelia, frana alla zona industriale. Viabilità parzialmente ripristinata ma è black out utenze.

AMELIA - Ancora danni da maltempo. Probabilmente a causa delle abbondatissime piogge di ieri, si è verificata una frana importante nella zona industriale di Vocabolo Stibi. Dopo un primo blocco totale della circolazione nelle prime ore del mattino, la viabilità è stata ripristinata a senso unico alternato ma la zona è ancora senza utenze. «Come si dice non c'è due senza tre -ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni- dopo il muro del belvedere e quello di Sant'Angelo, la notte scorsa si è manifestata una frana importante in Località Stibi. Interessa la Viabilità e le Reti dei servizi, Enel Erogasmet, Sii, Aman e Comune stanno lavorando per ripristinare le utenze. Comunque la viabilità è garantita salvo ulteriori sviluppi». Al momento non si registrano altri danni importanti, ma continuano ad essere sorvegliati speciali i torrenti e i fossi del comprensorio che, nessuno escluso, hanno raggiunto il limite di guardia. «Con diverse squadre e la Protezione Civile, stiamo monitorando i punti critici - ha precisato Scorsoni- ovvero il ponte del Rio Grande verso cappuccini, l'incrocio per Collicello. Al momento non c'è stato bisogno di chiudere nulla, ma consigliamo a tutti di muoversi solo se necessario e con cautela».

APPROFONDIMENTI MALTEMPO Amerino, esonda il Rio Grande. Pericolo fra Amelia, Sambucetole e... UMBRIA Amelia, crolla il belvedere del duomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA