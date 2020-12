Amelia, crolla il belvedere del duomo

AMELIA-- Il maltempo colpisce al cuore la città, crolla il belvedere del duomo. Questa mattina probabilmente a causa delle forti piogge il muro di contenimento del belvedere ha ceduto aprendo una gigantesca voragine. Dove c'era un muretto a cui amerini e turisti si appoggiavano per chiacchierare o per una foto ricordo adesso c'è uno strapiombo di calcinacci e fango. A dare l'allarme un cittadino venuto a trovare la madre che abita nei pressi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Fra i primi commenti a caldo degli abitanti della zona, l'amara constatazione che il muretto era in cattive condizioni già da tempo. Sarà da verificare se fosse già stata fatta qualche segnalazione agli enti di competenza.

APPROFONDIMENTI ROMA Maltempo, allerta nel Lazio: a Ostia stabilimento spazzato via dal...

Maltempo, allerta nel Lazio: a Ostia stabilimento spazzato via dal vento. Alberi crollati su Appia e Ardeatina

Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA