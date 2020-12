Amerino, esonda il Rio Grande. Pericolo fra Amelia, Sambucetole e Castel dell'Aquila.

Esonda il Rio Grande, scatta l'allerta in diverse zone dell'amerino. A lanciare l'allarme lo stesso assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni che insieme ai Vigili del Fuoco sta monitorando sui vari siti a rischio la situazione. "Raccomando a tutti di non mettersi in strada se non strettamente necessario - ha spiegato-- In particolare evitare il transito sul ponte del Rio Grande verso Cappuccini, non recarsi al percorso ginnico. Insieme ai vigili stiamo invitando le persone già presenti a tornare a casa. Situazione di pericolo anche da Amelia verso Sambucetole passando per Cappuccini. Il torrente sta esondando mettendo a rischio l'incolumità di eventuali automobilisti. Stessa situazione da Sambucetole a Castel dell'Aquila all'altezza del bivio per Collicello". Continuano senza sosta gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il comprensorio. Recintata la zona del crollo in piazza duomo ad Amelia dove nelle prime ore del mattino si è verificato il crollo di circa 12 metri del muro del belvedere. Segnalati allagamenti e smottamenti a Giove e ad Alviano.

Ultimo aggiornamento: 14:14

