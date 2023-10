Amelia cinema: prima rassegna a Spazio Civico, dedicata all'adolescenza

AMELIA Via alla prima rassegna pensata in occasione della nascita di Spazio Civico Amelia. Tema, l'adolescenza, a cui l'intero progetto civico è principalmente dedicato. Dal 19 al 22 ottobre film incentrati su quella che è definita l'età di mezzo per eccellenza. Due le location dove si svolgeranno le proiezioni.

La prima all'interno del nuovo spazio civico di via della Repubblica, inaugurato qualche giorno fa.

La seconda in sala Boccarini.

«Età di mezzo per eccellenza - scrivono dall'associazione Oltre il Visibile che ha abbracciato il progetto civico - tempo del cambiamento che si fa mutazione del corpo, del cuore, dei sentimenti. L'adolescenza è un'età che ha sempre attratto il cinema, e che ha portato sul grande schermo storie potenti di ragazze interrotte, sorelle, amiche, complici ideali delle protagoniste dei film selezionati per questa occorrenza. Sono ritratti generazionali in cui emerge con forza il mondo al femminile delle teenagers alla scoperta di se stesse».

Programma

Amelia (Tr)

Spazio Civico Amelia

Via della Repubblica, 164



Giovedì 19 ottobre - ore 21.00

Coma

Regia di Bertrand Bonello

Francia, 2022, 80’ - v.o.sott.it.

Una teenager con un super potere speciale riesce a trascinarci all’interno dei suoi sogni, e anche dei suoi incubi. Chiusa nella sua stanza, gli unici contatti che ha con il mondo esterno sono virtuali. Inizia il suo viaggio avanti e indietro tra i sogni e la realtà, sotto la guida di una misteriosa e ambigua youtuber, Patricia Coma.



Festival di Berlino 2022 - Premio Fipresci a Bertrand Bonello

Amelia (Tr)

Sala comunale F. Boccarini

(P.zza Augusto Vera, 10)



Sabato 21 ottobre - ore 21.00

Blue my mind - Il segreto dei miei anni

Regia di Lisa Brühlmann

Svizzera, 2017, 97’ - v.o.sott.it.

Mia, quindicenne, affronta con gravi difficoltà i mutamenti del proprio corpo dovuti all'adolescenza. Nonostante tutti i tentativi di fermare il processo, la ragazzina deve arrendersi al percorso della natura.



2018 - Premio del cinema svizzero: Miglior film; Migliore sceneggiatura; Migliore interprete femminile (Luna Wedler).

Domenica 22 ottobre - ore 18.00

Lady bird

Regia di Greta Gerwig

USA, 2017, 93’ - v.o.sott.it.

La vita di Christine McPherson, un'ambiziosa liceale all'ultimo anno che sogna di trasferirsi sulla costa orientale per frequentare l'università, cambia totalmente quando decide di iscriversi al club di teatro.



2018 - Golden Globe: Miglior film commedia; Migliore attrice in un film commedia a Saoirse Ronan.