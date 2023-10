Narni, Matteo Garrone al cinema Monicelli. Sala piena per la presentazione di "Io capitano"

NARNI Una sala gremita ha accolto ieri pomeriggio Matteo Garrone al cinema Mario Monicelli. L'occasione era la presentazione del suo nuovo film "Io capitano" che a Venezia ha vinto il Leone d’Argento con premio speciale per la regia, ed è stato designato a rappresentare l’Italia come film internazionale alla novantaseiesima edizione degli Academy Awards. Un evento molto atteso sul territorio, parte di un tour tutto umbro che ha toccato anche Spoleto e Perugia, che ha richiamato il pubblico da tutta la provincia. «E' stato un tentativo fortunato - ha raccontato Ruggero Ruggeri, gestore del cinema che ha ospitato l'evento - siamo partiti da un contatto diretto con lui, una telefonata, ma poi è stato tutto un incastro di coincidenze. Abbiamo parlato con lui e abbiamo saputo che era già in programma un giro in Umbria, per presentare il film. E così è andata che è stato aggiunto anche Narni».