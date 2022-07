Amelia, anteprima Narnia Festival. Pegoraro in concerto e leone d'argento a Mogol.

AMELIA Torna Narnia Festival. Un appuntamento che anche ad Amelia sta diventando una tradizione, quello con l'anteprima del festival narnese che stasera alle 21.30 nella cattedrale dedicata a Santa Firmina vedrà in concerto la pianista Cristiana Pegoraro che si esibirà in Note e Racconti (Rossini, Beethove, Chopin, Pegoraro).

Nel corso della serata Mogol, al secolo Giulio Rapetti, riceverà il Premio Narnia festival - leone d'argento alla carriera.

Il 12 luglio invece, sempre ad Amelia in cattedrale, sarà la volta di "A night at the opera" con le più belle arie da Mozart a Bizet.

Con i cantanti dell'International Vocal arts programm e orchestra del Narnina Festival, Chad Spears al pianoforte, dirige Andrea Alessandrini.

Poi, dal 19 al 31 Luglio 2022, il festival rientra a Narni. Durante le serate in programma si alterneranno quaranta fra concerti e spettacoli dal vivo di musica, opera danza, teatro, percorsi d’arte, mostre, visite guidate, attività culturali, itinerari enogastronomici, masterclass.

Una kermesse di arte e musica realizzata dal Narnia Arts Academy in collaborazione con il Comune di Narni, in cui sono protagonisti artisti di fama mondiale, mostre, attività culturali e il meglio della didattica a livello internazionale che negli anni ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti fra cui le medaglie del Presidente della Repubblica.