Ternana, all'allenamento come gli operai in fabbrica: badge nello spogliatoio per allenatori e calciatori

Quando si dice che "la Ternana è una squadra operaia", una squadra che "incarna lo spirito delle acciaierie di Terni". Adesso, questa cosa, la sanno bene (anzi, meglio) pure i calciatori della prima squadra e lo staff tecnico, visto che, arrivati allo stadio Libero Liberati per gli allenamenti settimanali si ritrovano a entrare nello spogliatoi... proprio come se entrassero in fabbrica. O in un ufficio di pubblica amministrazione. Come? Semplice. Col badge, il cartellino di lavoro. Hanno tutti la loro tessera magnetica, passano il cartellino in una fessura magnetica ed entrano in turno. Negli spogliatoi dello stadio di Terni, dunque, come in fabbrica per i turni. Grazie alla trovata della società e del presidente Stefano Bandecchi, (a meno che non si tratti di un pesce d'aprile anticipato) che ha introdotto il badge e il tornello lavorativo in una squadra professionistica di calcio e in uno spogliatoio di prima squadra.

Primo e unico caso in Italia, di una squadra professionistica di calcio in cui per andarsi ad allenare i calciatori e l'allenatore devono timbrare il cartellino e ritrovarsi registrati in modo magnetico gli orari di entrata e di uscita. Ci scherza su l'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, parlando di questa novità in conferenza stampa e rispondendo a una precisa domanda: "E' la prima volta in assoluto. Però devo dire che io, Valerio (Caroli, fisioterapista, ndr) e il professor Alberto Bartali (il preparatore atletico della squadra, ndr) siamo degli stakanovisti. Arriviamo qui alle 9, o 9,30 e ce ne andiamo verso le 18. Quindi, la cosa è positiva. Io, intanto, sto segnando tutti gli straordinari e poi li presenterò al presidente". E potrebbero esserci presto pure altre novità, su queste a altre questioni legate a questa Ternana che ha ambizioni serie nel proprio futuro. Basta restare attenti...