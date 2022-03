La Ternana chiama i tifosi, prezzi agevolati per donne e bambini e derby (quasi) in regalo a chi hai biglietti delle due precedenti gare

Tre sfide casalinghe ancora da giocare e, se si vuole provare a puntare ai playoff, serve l'apporto del pubblico. La Ternana confida nei suoi tifosi e li invita a venire allo stadio con delle agevolazioni nell'accesso e nei biglietti. Per le donne e per i ragazzi sotto ai 15 anni di età arrivano i biglietti al prezzo di soli 5 euro sia per la gara interna con il Lecce che per quella casalinga successiva con il Frosinone. Per entrambe le partite, tra l'altro, possibilità per tutti i presenti di poter vincere, proprio grazie al biglietto acquistato, una maglia rossoverde della squadra. A condizione, però, che il tagliando venga preso in prevendita entro un certo termine prima dello svolgimento della partita. In questo modo, dunque, si premierà la tempestività di chi andrà ad acquistare appena avviata la prevendita. E per il derby dell'Umbria, altra sorpresa. Per chiunque abbia infatti acquistato il biglietto a prezzo intero sia per la gara contro il Lecce che per quella contro il Frosinone, ci sarà la possibilità di prendere il tagliando per il derby contro il Perugia (alla penultima giornata e ultima sfida al Liberati della stagione regolare) a un prezzo simbolico di 2 euro in tutti i settori dello stadio Liberati. Un'iniziativa annunciata dalla società rossoverde e pensata dal presidente Stefano Bandecchi. Un modo per invitare più persone possibile allo stadio, in una stagione in cui le presenze al Liberati sono state sempre molto basse. Ma è anche un segnale per chiedere alla tifoseria di sostenere a gran voce la squadra rossoverde in questo finale di campionato nel quale si può anche pensare di provare ad arpionare i playoff, per quanto gli 8 punti di distacco dall'ottavo posto e le 7 giornate che mancano alla fine rendano la cosa tutt' altro che facile.