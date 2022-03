Terni, Bandecchi e Tesei: primo incontro il 12 aprile per cominciare ad analizzare il progetto stadio Liberati - clinica

Stefano Bandecchi e Donatella Tesei si incontrano. Lo fanno il 12 aprile 2022, martedì, per cominciare a parlare del progetto che il presidente della Ternana ha recentemente presentato alla Regione dell'Umbria per la realizzazione a Terni di una nuova clinica specializzata, collegata al progetto per rifare lo stadio Libero Liberati. Fissata, dunque, la data del primo incontro, nel quale la governatrice della Regione dell'Umbria riceverà il massimo dirigente della Ternana. Il progetto, presentato già negli uffici di palazzo Donini a Perugia, prevede la realizzazione della nuova struttura sanitaria per qualcosa come 200 posti letto, 100 dei quali da convenzionare con la sanità pubblica regionale. Investimento che rientra nell'ambito di quanto prevede le cosiddetta "Legge-stadi". Sarà un primo momento di confronto, mentre in Regione verrà costituita una commissione tra gli assessorati alla sanità e ai lavori pubblici proprio per prendere in esame tutti gli aspetti fondamentali di quello che è il progetto di Bandecchi e di quello che al momento le leggi in vigore consentono di fare. Alla presidente Tesei, Bandecchi ha mandato il suo personale ringraziamento attraverso un video diffuso dai canali social dello stesso numero uno di Unicusano. "In quell'occasione - ha detto - cominceremo insieme alla presidente Tesei a parlare di qualcosa di importante per lo sviluppo della regione".

