© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo la presentazione durante l’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l’associazione dei Mestieri del Cinema Umbri è pronta a portare il suo messaggio anche alla Festa del Cinema di Roma dove tra oggi e mercoledì sono previsti due eventi dedicati alla settima arte in Umbria. La più grande rete di professionisti della produzione cinematografica creata nella nostra regione presenterà “Umbria la Rinascita”, cortometraggio realizzato dalla giovane realtà associativa che rappresenta un vero e proprio manifesto di quel che intende realizzare il progetto: riunire tutti quei professionisti con esperienza nella produzione cinematografica e televisiva residenti in Umbria.Oggi, lunedì, alle 15.00 presso l’Auditorium CNA Nazionale il cortometraggio verrà proiettato in apertura dei lavori del seminario "L'evoluzione della rappresentanza nel cinema e nell'audiovisivo". Introdurrà, presidente vicario CNA Cinema e Audiovisivo, e interverrannoe Camilla Ferranti, in rappresentanza dell’associazione umbra. Mercoledì 23, invece, alle 17.00 nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica la proiezione di “Umbria la Rinascita” avverrà in un grande evento dedicato al tema del cinema nella regione organizzato in partnership tra il Comune di Norcia e l’associazione Mestieri del Cinema Umbri. Non mancheranno altri contributi video come quello di presentazione di Norcia, del suo territorio, del patrimonio artistico e paesaggistico e delle progettualità intraprese. Norcia si candida infatti a rappresentare un’eccellenza umbra come location cinematografica. Presenterà, della direzione artistica Mestieri del Cinema Umbri, alla presenza degli attorinonché di, rispettivamente Sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Norcia.