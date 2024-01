All'Unitrè di Orvieto riparte il percorso di filostoria di Barbabella "Contro il culto del pensiero corto"

Ripartono all'Unitre, Università delle Tre Età, di Orvieto gli incontri di filostoria con il professor Franco Raimondo Barbabella. L'inizio del nuovo anno coincide con un nuovo percorso da quattro appuntamenti.

''La filosofia è pensiero che indaga il mondo per capirlo andando sotto la scorza, pensiero critico - spiega il docente - La storia è interpretazione degli accadimenti passati per comprendere l’origine del presente. Dunque filosofia e storia si congiungono nel bisogno di capire la realtà che viviamo. Alimentano una insopprimibile esigenza di ricerca, esprimono quel bisogno di verità in assenza del quale la vita perde di senso.

Sono la bussola che congiungendo passato e futuro indica il percorso, la direzione della mente attenta e aperta".

Il percorso dal titolo "Contro il culto del pensiero corto", sarà ospitato presso la sede DigiPass, nei locali della nuova biblioteca pubblica “Luigi Fumi” (piazza Febei) messi a disposizione della fondazione Centro Studi Città di Orvieto, e sarà riservato agli associati Unitre.

Il primo incontro è in programma per lunedì 15 gennaio alle ore 16:30; i successivi, a cadenza quindicinale. Per informazioni ed iscrizioni: 338.7323884 oppure via mail: uni3-orvieto@alice.it.