Alimenti e giocattoli per le associazioni impegnate nel contrasto alle povertà: via all’undicesima edizione della raccolta di Natale

Venerdì 24 Novembre 2023, 20:58







Terni- Sotto l’albero di Natale allestito nella sede di Terni del dipartimento di economia dell’università degli studi di Perugia stanno arrivando i doni per le famiglie in difficoltà: generi alimentari a lunga conservazione, giocattoli, libri, quaderni e colori.

La raccolta di Natale contro le povertà, giunta all’undicesima edizione, è promossa dalla sede di Terni del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, dal Cesvol Umbria sede di Terni, dalla Caritas della diocesi di Terni-Narni-Amelia, dalla San Vincenzo de’ Paoli, dall’associazione di volontariato San Martino, dall’Ambulatorio del Giocattolo e la Libreria di Strada del Centro Sociale Polymer, dall’associazione “I Pagliacci”.

Materiale donato da studenti ed ex studenti, docenti, personale tecnico amministrativo universitario e privati che sarà consegnato a chi è impegnato ad attenuare le disuguaglianze sociali tra i bambini e la povertà educativa.

“Questa undicesima edizione - spiegano i promotori - è particolarmente sentita perché caratterizzata dall’emergere dell’inflazione e della crisi climatica, di nuove vulnerabilità sociali e dall’aggravamento di quelle fragilità economiche e sociali che erano già state inasprite dalla pandemia, fatto questo che ha suggerito un allargamento della platea dei beneficiari della raccolta rispetto alle passate edizioni”.

I generi che si intendono donare possono essere consegnati entro venerdì primo dicembre al front office del Dipartimento di Economia di Terni, in viale Papa Zaccaria, 8 o nella sede del Cesvol, in via Montefiorino 12 C, a Terni.

I viveri ed i giocattoli saranno collocati, man mano che arrivano, sotto l’albero di Natale in attesa della loro consegna ufficiale alle organizzazioni interessate in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi tra docenti, studenti, personale tecnico amministrativo e le diverse organizzazioni coinvolte.