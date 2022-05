Al parco Le Grazie "Sarò la tua voce": Studenti ternani danno voce alle parole dei colleghi ristretti in carcere

Terni- I ragazzi di alcune scuole superiori di Terni e Amelia e del Cpia di Terni daranno voce alle poesie

scritte dagli studenti ristretti nel carcere di Sabbione.

L’appuntamento con “Sarò la tua voce” è per giovedì 26 maggio, dalle 9 e 30 alle 12, al parco Le

Grazie.

Protagonisti dell’iniziativa promossa dall’Associazione Genitori Terni in collaborazione con il

Comune di Terni e il Cesvol Umbria, gli studenti dell’Ipsia Sandro Pertini - CPIA Terni,

dell’istituto tecnico tecnologico Terni, dell’istituto Casagrande Cesi di Terni e

dell’omnicomprensivo di Amelia.

“Saranno declamate e rappresentate poesie scritte sia dai ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto

che da studenti detenuti nella casa circondariale - dice Giulia Valentini di A.Ge. - e in questo caso i

ragazzi faranno da tramite al loro messaggio”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del patto di collaborazione “Viviamo il parco e Peer-Action”

siglato tra il Comune di Terni e l’A.GE. Terni.

Oltre alle scuole coinvolte parteciperanno anche due studenti in rappresentanza della scuola della

casa circondariale di Sabbione.