Al "Majorana" di Orvieto un secondo studente positivo. Altra classe messa in quarantena

Al Liceo Scientifico di Orvieto "Ettore Majorana" è stata riscontrata un'altra positività tra gli studenti. Dopo lo studente risultato positivo in un 4° del ramo Scienze Applicate, la cui classe si trova in quarantena, nella mattina di venerdì 23 ottobre il servizio di Igiene e Sanità Pubblica che fa capo al Distretto Sanitario di Orvieto della Usl Umbria 2 ha comunicato alla dirigente Rita Carmela Vessella l'accertata positività di un altro studente.

Stavolta si tratta di un 5° del ramo Linguistico e, come da protocollo, la classe interessata si trova già in quarantena. Stesso provvedimento è stato disposto anche per i docenti che seguono la classe.

A Orvieto al momento oltre le due classi del Liceo Scientifico, sono tuttora in quarantena una classe delle medie “Luca Signorelli” e due classi alla scuola media “Ippolito Scalza” di Ciconia.

Gli studenti e i professori del 5° Liceo Scientifico, si vanno ad aggiungere ai 93 ragazzi e 35 docenti che - dato di ieri, giovedì 22 ottobre - si trovano già in stato di quarantena.

