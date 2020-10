Orvieto, positivo uno studente del Liceo Scientifico "Majorana". Una classe in quarantena professori compresi

Uno studente positivo Covid, una classe del triennio (un quarto del ramo Scienze Applicate) in quarantena compresi i docenti, il padiglione "C" chiuso per sanificazione. E' quanto sta accadendo al Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Orvieto, da giovedì 22 ottobre.

La decisione è stata presa dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica, diretto dal dottor Marco Mattorre, afferente al Distretto Sanitario di Orvieto della Usl Umbria 2 e comunicata alla dirigente Rita Carmela Vessella. Subito sono scattati tutti i protocolli previsti sia dalla regione che dall'Istituto scolastico.

Nella stessa giornata è stata disposta, inoltre, la sanificazione del padiglione in cui è situata la classe e le altri classi lì ospitate sono state spostate, già all'ingresso della mattinata, nel corpo centrale dell'Istituto.

Gli studenti della classe interessata dal caso di positività Covid sono in quarantena in attesa di effettuare i tamponi di controllo. Stessa disposizione anche per i professori che li seguono.

L’attività scolastica continua per tutte le altri classe regolarmente, seguendo le disposizioni di alternanza per blocchi così da avere in presenza ogni giorno solo il 50% degli studenti come da disposizione dell'ordinanza emessa dalla presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, nei giorni scorsi.

Nel frattempo continua la quarantena per due classi delle medie di Ciconia dell'Istitituto Comprensivo Orvieto-Montecchio e di una classe, sempre delle medie ma di Orvieto centro, dell'Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi.

