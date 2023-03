Al Bloom di Terni torna il VinylFest

Terni - Torna domenica 2 aprile dalle ore 10 alle ore 20 presso i locali di Bloom in via Galvani a Terni, il “VinylFest”, la festa dell’ellepì o 33 giri, delle musicassette e anche dei cd musicali.

Non solo musica da ascoltare ma anche da leggere, infatti, il “VinylFest” ospiterà anche i giornalisti e scrittori Andrea Angelo Bufalini e Giovanni Savastano autori dei libri “Storia della Disco Music” e del loro ultimo saggio: “Donna Summer. La voce arcobaleno. Da disco queen a icona pop".

L’appuntamento sarà organizzato in due aree: una interna per l’esposizione e quella esterna dedicata all’area bar con i servizi di food & beverage, con posti a sedere. Alla consolle un gruppo di DJ Ternani e Romani, tra cui: David “Blond”Conti (Terni), Jimmy Twice (Rieti), Misterstereo8 (Roma), Romauro & Frankie Fourtyfive (Roma).