Narni, concorso Art Bonus. Vittoria a Livorno. Narni Sotterranea arriva terza

NARNI Gli oltre sedicimila voti ricevuti da Narni Sotterranea non sono bastati per vincere il concorso Art Bonus 2023.

Il titolo di miglior progetto è andato a Livorno che con 18.848 voti ha scalato la classifica fino alla vetta. Secondo, per poche centinaia di voti il progetto Ex Gil del comune di Forlì. A Narni medaglia di bronzo con 16.315 voti.

«Siamo arrivati terzi - ha scritto il presidente di Narni Sotterranea Roberto Nini - abbiamo anche sperato di vincere ad un certo punto, ma arrivare terzi su quasi duecento concorrenti, per una cittadina come Narni, è di per sé un grande successo. Abbiamo ottenuto 16.315 voti e ottenuti con le nostre forze e sforzi. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno votato e tutte quelle che hanno cercato di aiutarci con il loro passa parola».

Dopo aver vinto la prima fase delle selezioni, grazie al progetto presentato sul complesso di San Domenico, l'associazione narnese era arrivata alla fase finale. Un testa a testa proprio con Livorno. Poche centinaia di voti che la città dell'anello ha provato in tutti i modi a recuperare raggranellando voti anche dall'Australia, dall'America, dall'Africa.

Oggi invece il verdetto che assegna il primo posto alla città toscana.

Il resto della classifica della sezione Beni e luoghi della Cultura

Biblioteche civiche del Comune di Torino, 9.689 voti; Certosa di San Giacomo di Capri della Direzione Regionale Musei Campania MiC, 8.795 voti e Biblioteca Storica del Conservatorio di Musica 'Benedetto Marcellò di Venezia,

8.566 voti.