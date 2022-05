Terni Vinyl Fest: al Bloom la festa del disco LP

TERNI - Gli appassionati del vinile si sono dati appuntamenti domenica 15 maggio a Terni nei locali del Bloom. Qui si è tenuta l'iniziativa Terni Vinyl Fest. Il coworking Bloom Spazio Condiviso ha ospitato non un semplice mercatino del disco ma una vera e propria festa per celebrare il formato che più ama la musica: il disco LP che è ritornato prepotentemente di moda.

Bloom Spazio Condiviso e Francesco Bonaccorso (organizzatore di “Pigneto Vinyl Fest” a Roma) hanno unito le forze per portare in città una festa composta da espositori selezionati dalla Capitale con il meglio del nuovo e dell’usato, DJ set – rigorosamente in vinile – con un punto di ristoro con brunch, cocktail e aperitivo serale.

L’iniziativ è stata predisposta in due aree: una interna per l’esposizione di dischi in vinile, CD e libri e quella esterna dedicata all’area bar con i servizi di food & beverage con posti a sedere. Alla consolle si sono alternati dj ternani e romani (Frankiefourtyfive (Roma), Fringuello (Terni), Misterstereo8 (Roma), Therealvinylpusher (Roma).