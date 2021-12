Venerdì 17 Dicembre 2021, 07:13

PERUGIA - London calling. E Perugia risponde. Ancora da più vicino. Perché da giugno dall'aeroporto San Francesco di Assisi, al volo Ryanair per Stansted (che risulta prenotabile certamente almeno per tutta l'estate), si aggiunge l'ambito Londra Heathrow con British Airways. Che non significa solo 68 chilometri e un treno express da 45 minuti in meno per raggiungere la City, ma concretizza il sogno della Regione di un nuovo scalo per il resto del mondo. Da e per Perugia. Insomma, mica pizza e fichi come sembrava fosse invece il destino dell'aeroporto di Sant'Egidio.

Da queste colonne, già lo scorso giugno era stato anticipato il corteggiamento della compagnia inglese (ricambiato, per carità) per il San Francesco e da ieri è ufficiale come la British dal 27 giugno al 4 settembre avvierà la nuova rotta per il cuore di Londra: il volo sarà operato con un Airbus319 tre volte alla settimana con una capacità di 165 posti (125 in economy 40 in business class) il lunedì, giovedì e sabato, come comunicato dalla Sase, la società di gestione dello scalo. Per Neil Chernoff, direttore della rete e delle alleanze di British Airways, «è fantastico lanciare questa nuova rotta». «Noi di British - ha sottolineato - riponiamo la massima attenzione ai nostri clienti valutando dove viaggiare meglio. Sappiamo che questa nuova destinazione sarà apprezzata dalle persone che vanno a trovare amici e parenti, ma anche dai city breakers, grazie ai voli che partono poco prima del weekend». «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a British Airways nel nostro aeroporto per la prima volta – il commento di Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria -. Questi voli sono più che benvenuti, perché danno la possibilità alla nostra regione di essere presente tra le destinazioni nel mondo di una delle più grandi compagnie aeree del mondo. Con BA puntiamo ad aumentare la nostra visibilità e ad offrire un'ampia opportunità sia al Regno che al nostro mercato locale».

Perché la parola d'ordine resta incoming e l'ultimo coniglio dal cilindro tirato fuori dalla Sase – buono il colpo anche di Barcellona El Prat, al posto della più periferica Girona – lascia intravedere lo skyline di quel piano industriale atteso a breve. Con la regola d'ingaggio già chiara: un'altra ottima estate per concretizzare un ottimo autunno, tra nuove rotte nazionali e qualche nuovo colpaccio internazionale. E una richiesta che ieri, al lancio social della notizia di Heathrow, non ha lasciato indifferenti: riacchiappare presto il volo per Lamezia Terme. Perché va bene il resto del mondo, ma anche “casa” ha un suo perché.