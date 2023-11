Ad Arrone la rivoluzione del turismo green in stile Dolomiti: arrivano le e-bike con le colonnine di ricarica dislocate lungo la Valnerina

Dieci e-bike con colonnine di ricarica dislocate lungo la Valnerina. Ad Arrone la rivoluzione green per avvicinarsi ancord i più al modello turistico che tanto successo riscuote nelle Dolomiti. Grazie al progetto sostenuto dalla Fondazione Carit e presentato nelle classi dell'Istituto Fanciulli di Arrone, attraverso la disponibilità di dieci mountain bike elettriche i turisti potranno esplorare la Valnerina, godendo delle bellezze dei suoi borghi in autonomia e in modo green. Inoltre le colonnine di ricarica saranno strategicamente dislocate nel territorio al fine di garantire escursioni nella più totale sicurezza.

«Un'altra piccola rivoluzione verde compiuta all'interno della nostra comunità - dice il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia - da sindaco, da sportivo, da appassionato di ciclismo e soprattutto da profondo amante del nostro territorio è una cosa che ci dà estremo piacere e molta soddisfazione.

Un importante tassello per migliorare la qualità dei servizi a disposizione dei nostri visitatori e non solo». Non è stata casuale la scelta di presentare il progetto nelle classi dell'istituto scolastico del paese. Parte del progetto è proprio rivolto a loro e ha una duplice finalità, far conoscere il territorio e stimolare a praticare lo sport all'aria aperta.

Arrone diventa così sempre di più capitale degli sport outdoor. Solo di pochi giorni fa la notizia che il borgo ospiterà nel 2024 la partenza della quarta tappa della Tirreno-Adriatico di ciclismo in programma giovedì 7 marzo che arriverà a Giulianova. A questo e alla novità delle bici elettriche da montagna si aggiungono gli eventi classici come la corsa podistica Stravalnerina, i campionati italiani di canoa, la prima tappa dei campionati italiani di enduro del prossimo anno e la terza edizione della 209 Marathon di mountain bike, oltre ai numerosi trekking sui monti arronesi nell'ambito dei festeggiamenti di Amor d'Olio.