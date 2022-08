Giovedì 4 Agosto 2022, 14:31

Cantieri aperti "per ferie". Nell’ultimo rush dell’estate sono diversi i lavori pubblici in corso e quelli appena avviati. Tredici quelli ricordati in questi giorni dall’assessora e vice sindaca Benedetta Salvati: dalla passerella di San Valentino a Largo Cairoli, passando per il sottopasso di via Airoldi. E’ quest’ultimo, con tutta probabilità l’intervento su cui c’è più attenzione tra quelli appena partiti. Qui, in questa settimana, sono cominciati i lavori propedeutici alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale consistenti nello spostamento della rete dei sottoservizi. Per lo scavo vero e proprio si dovrà aspettare, invece, con tutta probabilità la prossima primavera. Il sottopasso ciclopedonale, che passerà sotto viale dello Stadio, avrà una lunghezza di 50 metri per un costo di circa 2 milioni di euro. In questa stessa settimana è stato avviato anche il ripristino della passerella di San Valentino. Un intervento che prevede per la manutenzione straordinaria del ponte e la sostituzione delle attuali travature lamellari deteriorate. I lavori dovrebbero concludersi entro un mese. Prevista anche la riattivazione dell’ascensore la cui videosorveglianza viene assicurata tramite le apparecchiature e la centrale di TerniReti.

Poco più a “valle”, su via di Vittorio, sono in corso i lavori per la realizzazione della rotatoria che sostituirà il semaforo in un punto che, vista anche la densità di traffico, è considerato pericoloso per il tasso di incidentalità.

Su via Turati, invece, è prevista una nuova pavimentazione. Il tratto compreso tra Lungonera Savoia e via Di Vittorio, infatti, è interessato da lavori per il rifacimento del fondo stradale con la rimozione della pavimentazione esistente e la realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto mentre nei tratti più rovinati, saranno eseguiti lavori per recuperare i sottofondi sollecitati anche dall'intenso traffico che caratterizzala questa via. Cantiere aperto anche su via Proietti Divi per il raddoppio del parcheggio esistente. Si parla di 400 posti complessivi. Tra gli interventi in corso figurano anche il ripristino della fontana di piazza della Pace, la posa in opera dei container ed opere di urbanizzazione correlate, concernenti la scuola provvisoria di via Baccelli e il restauro dei cornicioni marcapiano e la pulizia esterna torre della Bct.

Per quanto riguarda verde e impianti sportivi, procedono spediti i lavori al parco di Cardeto dove sono in corso le opere di urbanizzazione e il miglioramento della struttura tennis coperta. L’obiettivo è arrivare alla riapertura dei giardini prima delle fine delle legislatura. Verso la conclusione i lavori per la realizzazione dello spogliatoio al ciclodromo Perona e il restyling del piazzale di Largo Atleti Azzurri d’Italia. Procedono anche i lavori di verifica bellica e gli scavi archeologici esplorativi su largo Cairoli, interessato da un progetto di riqualificazione. «Dopo la pausa di agosto – assicura l’assessora Salvati - alcuni di questi cantieri andranno a conclusione, altri già programmati verranno aperti: prenderà il via, infatti, tutta la fase di definizione progettuale degli interventi del Pnrr sui quali abbiamo già acquisito i finanziamenti».