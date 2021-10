A Terni incontri con la fantasia per leggere la vita: Via al percorso formativo gratuito del Cesvol

Venerdì 29 Ottobre 2021, 13:04

TERNI - Un viaggio di fantasia che, attraverso le fiabe e le favole, permette a bambini, ragazzi e adulti di rielaborare le proprie esperienze di vita.

Un percorso che si rivolge ai bambini, penalizzati in creatività, apprendimento e socializzazione a causa della sospensione delle lezioni in presenza durante la crisi pandemica, e agli adulti di riferimento.

Il percorso formativo “La saggezza delle fiabe per trasformare se stessi e il mondo”, promosso dal Cesvol Umbria sede di Terni, dal Centro sociale e culturale Polymer e dal Laboratorio sociale Familiarizzando, prevede da qui a maggio la presentazione e il commento di sette noti libri di fiabe e favole.

Il via venerdì 5 novembre, alle 15 e 30, nella sala polivalente del Cesvol, con la presenza di Costanza Rizzacasa D’Orsogna, giornalista e scrittrice, tornata in libreria con “Storia di Milo, il gatto che andò al Polo Sud”, seguito della favola “Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare”.

Protagonisti degli incontri Raffaele Federici, docente universitario e scrittore, Laura Satolli, insegnante, Francesca Capitani, consulente pedagogica e presidente dell’associazione Toto Corde, Marco Moschini, docente universitario, Paolo Scquizzato, docente, saggista e formatore spirituale e Cristina Montesi, economista civile e docente universitaria, ideatrice del progetto insieme a Marcello Bizzotti del Centro sociale Polymer e Adriana Lombardi, del Laboratorio Familiarizzando.

La partecipazione è gratuita e per iscriversi è necessario inviare una mail prima di ogni incontro a terni@cesvolumbria.org.