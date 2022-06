A piazza della Pace riflessioni, mostre, musica e costumi dal mondo

La location è quella di piazza della Pace, nel cuore del quartiere Italia, a Terni.

E’ lì che domenica 26 giugno si svolgerà l’evento di promozione delle associazioni dei migranti nell’ambito del progetto Impact Umbria di Anci e Cesvol.

Il via alle 16, con i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa, inserita nel progetto “Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio”, approvato nell’ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione 2014/2020 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che vede la Regione Umbria capofila di un ampio partenariato pubblico-privato con Aris, Abn network sociale, Anci Umbria, Cidis Onlus, Csc coop sociale, Frontiera Lavoro, Tamat e Unc Umbria.

Alle 16 e 30 l’apertura delle mostre e i laboratori, con la presenza di gruppi musicali multietnici.

Alle 17 la sfilata con i costumi tradizionali.

Alle 18 il seminario sul tema “Il ruolo nel territorio delle associazioni di immigrati nella progettazione delle politiche dell’immigrazione”.

All’organizzazione dell’evento hanno collaborato le associazioni Nuovi Orizzonti, Arcobaleno e il mare, Namaste, Burebista, Campane dell’Ucraina, Royal International e Terni Tutta mia la città.

La giornata di piazza della Pace, che “racconterà” le storie e il valore delle tante associazioni presenti sul territorio, sarà un’altra tappa fondamentale di quel percorso su accoglienza e integrazione che un anno e mezzo fa ha spinto Anci e Cesvol a far nascere il primo sportello informativo per le associazioni di migranti e per i singoli cittadini migranti interessati a costituire un’associazione.