A Narni Scalo torna la notte bianca dello sport, appuntamento sabato dalle 20

TERNI – Torna dopo due anni di stop causa pandemia, la nona edizione della "Narni Sport Night", la notte bianca dello sport.

L'appuntamento è per sabato dalle 20 tra dimostrazioni sportive, spettacoli, concerti, stand gastronomici e mercatini, con un evento che coinvolgerà non solo il settore sportivo ma anche quello commerciale del territorio. Sono ben 61 le associazioni che hanno aderito al programma della notte bianca. Al via quest’anno anche la prima “Coppa Narni Sport Night”, che si giocherà alle ore 16 e che vedrà scendere in campo ben cinque squadre: Accademia Frosinone, Accademia Rimini, Leoni Calcio, Narnese e Thyrus.



L’assessore di Narni Marco Mercuri e il vicesindaco Alessia Quondam Luigi ​durante la presentazione dell'evento hanno detto: «Cerchiamo di promuovere nello stesso tempo sia le realtà sportive che quelle commerciali. Un numero di adesioni importanti all’evento che arreca soddisfazione, con anche altri momenti di rilievo come concerti e spettacoli nelle pieghe della serata e la presentazione della Ternana Femminile e della Narnese. Verranno inoltre premiati Alessandra Guazzaroni, Luca Antognozzi e Stefano Romano, campioni del mondo di karate oltre ad Aldo e Silvia Camiciola, primo e terza classificata ai campionati mondiali di tiro elica»."Lo sport – ha concluso Fabio Moscatelli, delegato provinciale del Coni Terni – deve supportare anche le attività lavorative del commercio e del turismo, per un miglioramento che coinvolga anche altri settori. La provincia di Terni sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. In questi mesi ho trovato una grande risposta da parte delle associazioni sportive".