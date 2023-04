Bandecchi rilancia alla Ternana l'azionariato popolare: "I tifosi potrebbero associarsi e prendere un 20%. Ecco come"

La Ternana calcio come società aperta, in alcune quote di minoranza, anche ai tifosi. Il presidente del club rossoverde, Stefano Bandecchi, ci sta pensando su. E propone ai sostenitori delle Fere di creare tra loro un'associazione che si in grado di acquisire un 20% di quote societarie. E per di più, glielo regalerebbe. Vuol dire che i tifosi non dovrebbero pagare nulla per acquisire quesde quote e si limiterebbero a versare annualmente una cifra minima. Il presidente spiega la sua idea in un video social: «Si potrebbe creare - dice - questa associazione, nella quale potrebbero entrare 20.000 persone, che ogni anno facciano un versamento minimo di 300 euro l'anno, anche distribuito in dieci mesi. Questa associazione parteciperebbe alle spese della Ternana per il 20% e avrebbe dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione votati ed eletti dai membri dell'associazione stessa. 300 euro per 20.000 persone farebbero 6 milioni di euro all'anno, che resterebbero nell'associazione. Se se ne dovessero spendere meno, il resto verrebbe accumulato, per poter un giorno anche cullare il sogno di qualcosa di diverso». Una proposta, questa, che ricorda molto un'iniziativa simile, quella dell'azionariato popolare che venne lanciato sempre dalla Ternana ai tempi della serie A, negli anni Settanta.