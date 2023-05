Giovedì 25 Maggio 2023, 00:00

Ricominciare dal direttore sportivo, ma non è detto che si cambi. Luca Leone in ballo tra la possibilità di restare in e quella di lasciare il posto a un successore, con Walter Sabatini, Danilo Pagni e Mauro Meluso in testa ma con qualche nome a sorpresa dietro l'angolo, come Pietro Accardi e Pasquale Foggia. La Ternana vuole voltare pagina, dimenticare la stagione deludente partita coi propositi di serie A e finita con la salvezza in extremis e rivoluzionare la squadra. Queste, le intenzioni dichiarate dal presidente Stefano Bandecchi. Il "punto e a capo" potrebbe partire intanto da direttore sportivo e tecnico. Riguardo all'allenatore, i nomi di possibili successori di Cristiano Lucarelli girano da giorni. Ma anche riguardo al ruolo di diesse, ci sono tante ipotesi. Eppure, non è ancora sicuro che la Ternana metta davvero alla porta Luca Leone. Ad oggi, il diesse è sempre lui. E' uno dei direttori più longevi in rossoverde. E' in sella dal dicembre 2018, dopo due anni e mezzo ha sollevato il trofeo del campionato dei record vinto in serie C e anche la Supercoppa di Lega Pro conquistata dopo un derby col Perugia al Liberati, ha vissuto anni con meno rose e qualche spina in più nelle due successive stagioni in serie B. Ora, più di qualcuno scommette che sia arrivato pure lui al capolinea. In realtà, però, l'addio tra la Ternana e Leone potrebbe non essere così scontato. Deciderà Bandecchi, che può cambiare uomo mercato ma anche dare un'altra chance a Leone. Sulla figura di un ipotetico nuovo direttore sportivo, sembra di essere di fronte a un "deja-vu". Ci sono nomi associati alla Ternana anche in altri momenti. Due di questi si erano ripresentati, quasi a coppia, lo scorso inverno. Sono quelli di Sabatini e Meluso. I due diretti interessati hanno anche più volte negato i contatti con via della Bardesca. Eppure, in questo fine maggio nel quale spirano venti di rivoluzione, sono venuti fuori un'altra volta proprio loro due. Non arrivano conferme, ma un'idea di base potrebbe esserci. Walter Sabatini potrebbe essere alla ricerca di un club dal quale ripartire. E' fermo da quando ha lasciato la Salernitana e ora si ipotizza un possibile ritorno. La Ternana è la maggiore indiziata. La sua opera, però, può anche limitarsi a una collaborazione con la presenza a Terni di una figura di sua fiducia. Meluso ha lavorato per la Ternana ai tempi dei Longarini. Negli anni, il diesse cosentino ha ottenuto risultati importanti, come il doppio salto dalla serie C alla serie A del Lecce e l'esperienza in massima serie allo Spezia. Lui, però, non è il solo cavallo di ritorno ipotizzato. C'è pure Danilo Pagni. Quest'ultimo ha operato a Terni in due momenti, prima contribuendo alla salvezza miracolo del 2017 e poi allestendo la prima squadra di serie C della gestione Unicusano. Nel caso in cui Terni lo richiamasse, tornerebbe di corsa per un terzo ciclo. Infine, le ipotesi suggestive di Accardi e Foggia. Il primo, diesse dell'Empoli corteggiato anche dal Napoli. Il secondo, artefice tre anni fa del Benevento promosso in serie A.