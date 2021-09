X Factor 2021, la prima puntata in onda stasera: tutte le anticipazioni e le novità di questa edizione

Giovedì 16 Settembre 2021, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 23:52

Il talent show che ha come protagonista la musica torna stasera. L'appuntamento è su Sky alle 21.15 per la prima puntata di X Factor, arrivato alla quindicesima edizione. Tante le novità in questo 2021, la prima è nel conduttore: Ludovico Tersigni sarà al timone della barca e nell'equipaggio con lui salgono a bordo i 4 giudici (gli stessi dello scorso anno), Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Un'edizione che vuole essere una risposta anche alle questioni sociali è così che X Factor 2021 sarà all'insegna dell'inclusività. Via le categorie di genere: Under Uomo, Under Donna, Over e Gruppi. Una grande conquista questa per i giudici che saranno così liberi di lavorare senza "Etichette". Non un caso che lo slogan di questa edizione sia “Come As You Are, vieni per quello che sei”.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Muore di tumore, il cantante di X Factor PODCASTascolta Torna XFactor, Fiorello lancia Ludovico Tersigni SPETTACOLI Video TV X Factor fra urgenza espressiva, contaminazione e cambiamento:... PERSONE Ludovico Tersigni, il conduttore di X Factor 2021 X FACTOR X Factor, Tersigni: «Non solo Skam, ora vorrei essere un... L'EVENTO X Factor, al via il 16 su Sky. Le parole di Tersigni e Agnelli.... L'EVENTO X Factor, le anticipazioni della prima puntata. I giudici si...

X Factor, la prima puntata

Stasera la puntata sarà dedicata alle audizioni che si svolgono a Roma negli studi di Cineccità. Sarà la prima di tre serate dedicate alle selezioni. Al termine delle Audition, i giudici con la direzione musicale del talent show si confronteranno sulle varie performance e a ogni giudice verranno assegnati 12 concorrenti. Dopidiché le quattro squadre affronteranno i Bootcamp, sempre a Cinecittà, il 7 e il 14 ottobre, e qui si comincerà a far sul serio perchè i cantanti entreranno nel loro vero e proprio "campo di addestramento" e qui si giocheranno il loro posto. Il 21 ottobre sarà il turno degli Home Visit, e qui si giocheranno il tutto per tutto perchè da qui verranno fuori per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live Show, che si svolgeranno nella Sky WIFI Arena di Milano, con squadre miste il 28 ottobre. poi i giochi saranno chiusi, anzi aperti, perchè per chi entrerà la realizzazione del suo sogno sarà più vicina.

X Factor, Ludovico Tersigni: «Vorrei trasmettere energia al pubblico ispirandomi a Fiorello»

Le anticipazioni

Stasera conosceremo i primi ragazzi che entrano negli studi con un unico grande sogno: diventare rockstar, popstar o cantautori, o magari rapper o trapper. Un'edizione che vuole mettere la libertà d'espressione al primo posto dove i concorrenti si sentiranno liberi di esprimersi, spinti anche dalla fluidità di X Factor 2021. ma le gambe dei cantanti continueranno a tremare nonostante ciò. Un lungo corridoio ansiogeno per i partecipanti prima di arrivare di fronte ai loro giudici di fronte ai quali si esibiranno senza la presenza del pubblico. I gruppi si alterneranno ai solisti: A incoraggiare ogni concorrente un Ludovico Tersigni emozionato più di loro. Squadra che vince non si cambia lo sanno bene a Sky che hanno riconfermato i 4 giudici: Mika, Manuel Agnelli, Emma e Manuelito. Complicità, gioia e tante risate ecco cosa possono offrire, oltre alla competenza indiscussa loro ai partecipanti. Se tre di loro diranno sì, il concorrente che si è esibito non sarà eliminato e avrà la prossibilità di continuare a giocarsi la sua chance.

Dove vederlo

L'appuntamento con X Factor, quindi, è finalmente arrivato. Questa sera, alle 21.15, andrà in onda la Prima Puntata dell'edizione 2021. Sarà possibile vederla su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. L’esordio di questa edizione sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata. Eccezionalmente in simulcast su TV8 e in streaming su NOW.