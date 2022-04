X-Factor, la giuria quasi al completo: dopo Fedez ecco l'altro giudice “bomba”. Chi prenderà il posto di Emma? Le indiscrezioni

La giuria di X-Factor è quasi tutta al completo. Dopo la conferma di Fedez che emozionato ha detto ai suoi follower «finalmente si torna a casa» (meravigliandosi anche della sua "inaspettata" capacità di mantere il segreto fino a qualche giorno fa, e la certezza di Chi che ha detto che anche Manuel Agnelli ci sarà, mancava quindi il nome del terzo giudice. E il nome di chi prenderà invece il posto di Emma Marrone è una vera bomba. A lanciare la notizia è dagospia. Secondo Giuseppe Candela infatti arrivarà nel talent di Sky (che partirà ad ottobre) Ambra Angiolini.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Fedez torna X-Factor: farà il giudice SOCIAL Fedez giudice di X-Factor 2022, l'annuncio PERSONE Blind, il rapper dal cuore tenero

Fedez giudice di X-Factor 2022, l'annuncio ufficiale: «Si torna a casa»

X-Factor, la giuria è al completo?

«Candela Flas! X Factor revolution, il talent show di Sky cambia per rilanciarsi. Non solo il ritorno di Fedez in giuria spunta il nome dell'attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Trattativa in fase avanzata».

saranno dievrsi insomma i cambiamenti che il talent di Sky sta mettendo in campo cercando di ribaltare le catastrofiche ultime due edizioni.