Blind, il rapper dal cuore tenero de L'Isola dei Famosi 2022

Blind è un naufrago de L'Isola dei Famosi 2022. Il rapper tutto tatuaggi dal temperamento tenero, nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia è l'emblema del riscatto. Il concorrente di X Factor è un ragazzo infatti dal passato difficile. Franco Popi Rujanin, alias Blind, ha vissuto anni con tensioni in famiglia e con una brusca interruzione degli studi; tempo passato a fare nulla a cavalcioni dei muretti del suo quartiere nella prima periferia di Perugia.

Isola dei Famosi 2022, chi è Blind?

Di lui si è occupata anche la giustizia dei minori che lo ha affidato ad una associazione che si occupa di formazione e recupero. Poi l'incontro con Greta Tigani lo porta sulla retta via. «Noi ci conoscevamo dall'asilo ma poi io ho reso una brutta strada. A 15 anni è iniziato il periodo più brutto, quello con la droga. Poi ci siamo rivisti con greta ai suoi 18 anni lei mi ha detto che se volevo stare con lei dovevo smettere di fare tutto quello che facevo. E io l'ho fatto». X Factor lo ha fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo e alle case discografiche e ora attraverso il reality di Ilary Blasi , Blin si sta facendo conoscxere anche come persona.

La denuncia della madre

Poteva essere un buon momento per il rapper ma ora è la madre da fuori che tuona contro di lui e gli fa causa. «Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, be’ non è completamente sincero – dice Valerica – posso capire, ma non trovo giusto quello che dice di me. Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità» dice la mamma di Blind, replicando indirettamente tanto a quanto scritto su una sua biografia uscita recentemente, quanto a quello raccontato davanti alle telecamere. «Fino a vent’anni è vissuto con noi, poi dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello».