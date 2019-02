C'è Posta per Te, Wanda Nara con Mauro Icardi e la frecciatina: «Troverai un ragazzo ma non il mio»

Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati ospiti in televisione da Maria De Filippi al programma C'è posta per te per fare una sorpresa a Serena, una 23enne che dopo la morte della madre ha messo da parte la sua vita per pensare ai suoi fratelli e al papà. È stata proprio la famiglia a contattare il programma e a chiedere per la ragazza una sorpresa: incontrare il ragazzo che più le piace.

Mauro Icardi è un modello di bellezza per Serenae dopo un momento di grande commozione si apre anche un divertente siparietto. Due anni fa la 23enne ha perso la madre e da allora si è rimboccata le maniche e si è data da fare per i suoi cari, così come aveva promesso alla sua mamma. Nonostante la giovanissima età si è assunta molte responsabilità trascurando la sua vita privata, così i fratelli e il papà hanno voluto spingerla a pensare più a se stessa strappandole anche una promessa: «Promettici che da oggi finalmente inizierai a pensare a te, alle tue passioni, all'amore che speri di incontrare e che di sicuro incontrerai. Hai abbandonato tutto per noi, ma ora possiamo camminare liberamente».

Quando poi entra in scena Icardi la ragazza si illumina e lo stesso campione le dice che incontrerà presto l'uomo della sua vita. Presente in scena anche Wanda Nara che non manca di sottolineare: «Lo troverai, ma non il mio». Una battura che ha suscitato l'ilarità di tutti, di Serena in primis.

