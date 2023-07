Wanda Nara «ha la leucemia». I media argentini: ricoverata a Buenos Aires, annullato viaggio in Europa

Ore di preoccupazione per Wanda Nara. La showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi è stata ricoverata d'urgenza mercoledì a Buenos Aires e secodo i media argentini sarebbe stata riscontrata una leucemia. In una clinica si sarebbe sottoposta ad una serie di accertamenti prima di essere dimessa nel pomeriggio di giovedì. La 36enne, conduttrice in patria anche di Masterchef Argentina, si sarebbe sentita male mercoledì. A riportare l'indiscrezioni la seguitissima giornalista Maite Peñoñori: Wanda Nara si sarebbe presentata all'ospedale privato Los Arcos, nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Lì sarebbero stati riscontrati dai medici alcuni valori alterati che hanno poi portato al ricovero. Come riportato da Telenoche, l'imprenditrice è arrivata con forti dolori addominali.

I media argentini: «Wanda Nara ha la leucemia»

L'imprenditrice, rappresentante e soubrette argentina, soffrirebbe di leucemia. Lo ha rivelato oggi il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre citando tre fonti vicine alla moglie dell'ex centravanti dell'Inter, Mauro Icardi, e della clinica Los Arcos, dove è stata ricoverata mercoledì notte con forti dolori addominali.

Secondo quanto trapelato dalla clinica le prime analisi della soubrette argentina che attualmente conduce l'edizione locale di Masterchef, avrebbero riscontrato un'infiammazione della milza e un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. Wanda Nara, secondo quanto riferiscono fonti della famiglia, sarebbe dovuta partire in questi giorni per l'Europa insieme a Icardi e i figli ma avrebbe posticipato il viaggio.

«Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto - ha aggiunto Lanata - Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia». A parlare della malattia anche la pagina di gossip Gossipame: «Mi dicono che Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato...».