Grande Fratello 16, la sorella di Mauro Icardi nel cast: «Wanda Nara lo ha rovinato»

Tra i concorrenti del Grande Fratello 16 c'è Ivana Icardi, sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara. La ventenne argentina varcherà la porta rossa ed entrerà nella casa più spiata d'Italia nella speranza di riabbracciare suo fratello, con cui non parla da diversi anni. Nel video di presentazione, mostrato in anteprima alla conferenza stampa della nuova edizione, non ha avuto parole tenere nei confronti della cognata, colpevole - a suo dire - di tenere il giocatore dell'Inter lontano dalla sua famiglia.



«Sono la sorella di Mauro Icardi, un grande calciatore che gioca nell’Inter. Purtroppo il rapporto con mio fratello si è rovinato da quando c’è una persona nella sua vita. A me lei non convince, sta con questa moglie che se non fosse calciatore non starebbe con lui. Sono arrabbiata e delusa. Il Grande Fratello per me non è una novità perché ho già partecipato al Grande Fratello argentino. Sono emozionatissima perché sto per entrare nella casa del Grande Fratello italiano. Non me ne basta uno, devo farne due», ha raccontato nella clip.

Ivana ha 23 anni e vive da un anno e mezzo qui in Italia. Le sue radici sono italiane e quindi ama questo Paese. Come Wanda Nara è molto popolare sui social. Giornalmente infatti, posta foto in cui la ritraggono nel quotidiano e può vanatre 648mila follower solo su instagram.





Ultimo aggiornamento: 18:23

