Grande Fratello 16, la figlia di Rutelli e Palombelli tra i concorrenti: «I miei si sono rassegnati»

«I miei? Si sono rassegnati», dice Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, tra i concorrenti del 'Grande Fratello 16', che prenderà il via lunedì prossimo su Canale 5. A far da padrona di casa sempre Barbara D'Urso accompagnata dall'inseparabile Cristiano Malgioglio e dalla new entry Iva Zanicchi.

La ragazza, 29enne, è una dei quattro figli della coppia, di cui tre adottati. Oltre a Serena, il politico e la conduttrice – dopo aver dato alla luce Giorgio, oggi 36enne – hanno allargato la famiglia adottando Francisco (31 anni) e Monica (26 anni).

Serena è fidanzata con Prince Zorresi, italo-senegalese di 21 anni, promessa dell'Audace Calcio.



«Sono Serena e ho 29 anni. Mio padre è Francesco Rutelli e mia madre è Barbara Palombelli - dice durante il video di presentazione - Sono stata adottata quando avevo 7 anni. La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Siamo rimaste là dentro 3 anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore».

La ragazza che fa l'estetista ha confessato di avere sempre sognato di partecipare al Grande Fratello, fin dalle prime edizioni: «Ho due genitori secchioni - ha scherzato - quindi uno potrebbe immaginare che la figlia sia come loro, una secchiona. Invece no, sono proprio l’opposto, e quindi faccio l’estetista. Mio padre è un coccolone, ride e scherza. Mia madre, invece, è più seria e bacchettona. Voglio entrare nella Casa del GF da quando avevo 19 anni. Quest’anno si sono rassegnati, entro, quindi si dessero pace».

Nella nuova edizione entreranno anche Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi (ma pare che i due non si parlani da quando lui ha sposato Wanda Nara), Ambra, professoressa che fa anche la modella, Cristian Imparato, vincitore della prima edizoone del talent per bambini 'Io Cantò, Kikò, ex marito di Tina Cipollari e noto Hair stylist.

