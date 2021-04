17 Aprile 2021

di E.C.

Silvia Toffanin , cambia tutto a Verissimo. Ecco quando andrà in onda. L'appuntamento di oggi, sabato 17 aprile, cambia collocamento orario e non solo. L'intera puntata sarà dedicata ad Amici di Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine.

Sabato 17 aprile, Verissimo slitterà di un'ora, andando in onda alle ore 17. Dalle 15.30 alle 17, andrà in onda uno speciale Tg5 dedicato al funerale del principe Filippo.

Alle 17 sarà la volta di Verissimo speciale Amici. Silvia Toffanin intervisterà i protagonisti della nuova edizione del talent. Dalla profesoressa più temuta, Alessandra Celentano a Rudy Zerbi. Non è tutto. Tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini e Arisa.

Per quanto riguarda gli ex allievi appena eliminati, saranno presenti in studio la cantante Enula Bareggi e la ballerina Rosa Di Grazia per raccontare la loro esperienza.