Il Volo, la vita privata dei tre tenori a Verissimo: Ignazio pronto al matrimonio e la nuova fidanzata di Gianluca

Dopo una carriera basata su cover Il Volo arrivano a Verissimo e presentano il loro primo album di inediti. «Sono 15 anni che condividiamo ogni cosa e non è stato facile, abbiamo imparato a sopportarci». Prossimamente su Canale 5 con 3 prime serate evento dall’Arena di Verona, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone raccontano a Silvia Toffanin, dopo aver smentito le voci su una presunta crisi su di loro, della loro vita privata.

Il Volo, la vita privata di Ignazio, Piero e Gianluca

Ignazio preso si sposerà ed è andato con Piero a scegliere l'anello per Michelle. «Non dico la data perché sarà una cosa riservata.

Lei è intelligentissima. Ho sempre sognato una mia famiglia e quando incontri una persona che ha gli stessi ideali non c'è passo più bello che viverlo insieme»

Gianluca anche ha qualcosa da raccontare: «Oggi le cose sono cambiate dall'ultima volta che sono venuto, l'amore è un atto in cui bisogna abbandonare l'ego quindi nel tempo non sappiamo quello che vogliamo quindi in questa crescita personale devo dirti che in questo momento sto amando e sono molto felice. Non posso dirti nient'altro ma sto vivendo una fase leggera della vita».

Piero invece preferisce non dire nulla di se al di la del lavoro: «Io corro da solo»