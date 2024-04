Giovanna Sannino a Verissimo, chi è Carmela di Mare Fuori? Età, vita privata, l'ingiusto arresto del padre, il fidanzato, Instagram e la carriera

«Bellissima e carismatica, Giovanna Sannino sta conquistando il cuore del pubblico ed è pronta a raccontarsi per la prima volta a Verissimo». Questo il post del programma di Canale 5 per annunciare l'ospite di oggi sabato 20 aprile. L'attrice che interpreta il ruolo di Carmela Valestro nella serie tv di successo Mare Fuori sarà quindi nel salotto di Silvia Toffanin. In attesa di vedere l'intervista, in onda dalle 16.30 su Canale 5, scopriamo qualcosa in più su Giovanna Sannino.