Massimo Giletti torna in rai, chi è il giornalista ospite di Mara venier? Età, la fidaznata, la malattia, le minacce di morte e la carriera

Massimo Giletti ospite oggi da Mara Venier. Il giornalista e conduttore tv torna in Rai. L'annuncio, dopo diversi rumors, è arrivato all'Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus abbracciandolo: «Benvenuto e bentornato in Rai». E lui: «Celebreremo i 70 anni di tv il 28 febbraio, su Rai1 in prima serata, con grandi nomi. Tornare nell'azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmente e come uomo - ha detto Giletti durante la terza serata del Festival di Sanremo - è un'emozione molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare».

Domenica In, gli ospiti di oggi (25 febbraio): da Giletti a Sylvie Vartan, poi spazio ai big di Sanremo. Presenti in studio i Bnkr44, Alfa e Maninni

Oggi a Domenica In presenterà la serata evento. In attesa della diretta scopriamo qualcosa in più sul giornalista.