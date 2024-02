Sylvie Vartan si ritira, l'addio oggi a Domenica In: chi è la Regina dello yéyé? Origini, età, il grave incidente, altezza, la vita privata e la carriera

Grande attesa per il ritorno in Italia della cantante Sylvie Vartan, che si racconterà in un’ampia intervista tra carriera e vita privata da Mara Venier. L'appuntamento con Domenica In è oggi, 25 febbraio dalle 14.10 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti di oggi (25 febbraio): da Giletti a Sylvie Vartan, poi spazio ai big di Sanremo. Presenti in studio i Bnkr44, Alfa e Maninni

L'attrice e cantante ha deciso di ritirarsi dalle scene e ha scelto di salutare il pubblico italiano per l'ultima volta dal salotto di Domenica In. In attesa della diretta scopriamo qualcosa in più su Sylvie Vartan.