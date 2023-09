Verissimo, gli ospiti di oggi (domenica 10 settembre): da Sonia Bruganelli a Cesara Buonamici. In studio anche il concorrente del Gf Alex Schwazer

Finita l'estate si torna alla routine e il pomeriggio del weekend di Canale 5 torna con una delle sue trasmissioni cult: Verissimo. Ha riaperto le porte del suo salotto ieri Silvia Toffanin e oggi è pronta a regalare ai suoi telespettatori nuove ed emozionanti interviste ai personaggi di spicco dello spettacolo italiano. L'appuntamento è oggi domenica 10 settembre alle 16.30, vediamo dunque chi saranno gli ospiti di questa puntata.

Verissimo, gli ospiti di oggi domenica 10 settembre

Nella domenica di Verissimo, in studio Silvia Toffanin accoglierà Massimo Ranieri, protagonista della nuova fiction di Canale 5 La voce che hai dentro. Poi focus sul Grande Fratello, che torna in onda domani lunedì 11 settembre, Nel salotto di Canale 5 oggi ci saranno Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, al suo debutto nel reality in veste di opinionista, ad anticipare qualcosa di questa nuova edizione del reality.

Continuando a rimanere con l'occhio puntato sulla casa più spiata d'Italia sarà in studio a Verissimo anche uno dei concorrenti più attesi del Grande Fratello: il marciatore Alex Schwazer.

Poi spazio a un'intensa intervista a Sonia Bruganelli, che parlerà per la prima volta in tv del suo nuovo capitolo di vita. E infine, il professore di danza di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro, che parlerà della sua vita fatta di successi ma anche tante difficoltà.