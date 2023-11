Carolina Marconi: «Sognare è stata la cura al mio tumore. Vorrei adottare un bambino ma non me lo consentono»

È tornata a parlare del suo tumore Carolina Marconi. Ospite di Verissimo, l'attrice e imprenditrice ha raccontato a Silvia Toffanin la sua malattia e la sua guarigione, tra alti e bassi e la paura di una ricaduta.

L'intervista

«Non ci sono parole per descrivere quella paura e quella disperazione. Ora sto bene, ho affrontato tutto e ora sono qui solo per dirti cose belle» ha detto Carolina Marconi prima di iniziare la sua intervista a Verissimo. «Ogni sei mesi faccio la mammografia, una volta all'anno la tac. Nell'ultima che ho fatto hanno trovato una macchietta e il mondo mi è crollato addosso di nuovo. Pensavamo fosse una metastasi, ma alla fine non avevo niente. È stato bellissimo».

«Ho subito un intervento di 9 ore.

In quel momento pensi al dopo. Ti viene una forza enorme, pensi a riprenderti in mano la tua vita e i tuoi progetti. Sognare è stata la mia cura. Tutto è iniziato mentre cercavo di avere un figlio. Quel sogno c'è ancora, io non mollo. Anche se mi danno il modo di adottare un bambino. Mi è stata negata la possibilità perché ho avuto il tumore. Io sono fiduciosa. Noi persone guarite dal cancro abbiamo il diritto di rifarci una vita». Dalla malattia, Carolina ha detto di aver imparato tanto: «Il tumore mi ha dato tanto. Ho capito cosa e chi voglio. Non voglio più sprecare il mio tempo e le mie energie con cose che non mi interessano».

