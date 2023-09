Verissimo, anticipazioni del 17 settembre: da Demir di Terra Amara a Edwige Fenech, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Torna, dopo il debutto della scorsa settimana, anche questo week-end l'appuntamento (alle 16.30) con Verissimo il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La padrona di casa è pronta a regalare ai telespettatori toccanti interviste ai suoi ospiti. Scopriamo dunque insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntata di oggi, domenica 17 settembre 2023.

Verissimo, ospiti del 17 settembre

Si part con un'intervista a Murat Unalmıs, l’attore della soap di successo “Terra Amara” dove interpreta il ruolo di Demir. E ancora: Iva Zanicchi prossima protagonista di “Io canto” e Barbara Palombelli tornata in tv con la nuova stagione di Forum. Inoltre ci sarà un’intervista esclusiva a Emanuele Filiberto di Savoia. Infine per la prima volta in studio anche la grandissima Edwige Fenech.