Domenica In torna oggi, anticipazioni del 17 settembre: da Daniela Di Maggio (mamma di Giovanbattista Cutolo) a Matteo Garrone, tutti gli ospiti

La domenica della Rai è Domenica In. Torna oggi, e lo fa per l'ultimo anno, Mara Venier su Rai 1. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di Domenica In, che andrà in onda oggi 17 settembre su Rai 1 alle 14.

Domenica In, gli ospiti del 17 settembre

Si parte con una toccante intervista di Mara Venier alla signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una lite in Piazza Municipio; in studio intervengono anche tanti suoi amici e colleghi della Orchestra “Scarlatti Junior”. Per lo spazio musica ci saranno I Pooh che si esibiscono con alcuni dei loro grandi successi .

E poi i The Kolors, con la loro hit da record “Italodisco”, e Matteo Bocelli che presenta in anteprima il suo nuovo singolo “Fasi”. Protagonista inoltre di una divertente intervista è Carlo Verdone; con lui anche alcuni giovani attori protagonisti della serie tv Vita da Carlo 2. Infine, Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film “Io Capitano”; con lui anche i due giovani attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).