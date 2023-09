Verissimo, anticipazioni 23 settembre: da Federica Panicucci a Yimaz di Terra Amara, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Nuovo weekend, nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle 16.30 in programma con un doppio appuntamento sabato 23 e domenica 24. Rivelazioni inedite e storie personali saranno regalate in esclusiva ai telespettatori grazie alle interviste della padrona di casa, pronta ad accogliere gli ospiti di oggi. Vediamo allora tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntata di sabato 23 settembre 2023.

Verissimo, ospiti 23 settembre

A pochissime ore dalla nuova edizione di Tù sì que vales, Verissimo accoglierà i conduttori del talent Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile con tante anticipazioni e dettagli inediti.

Per tutte le fan della popolare soap turca Terra Amara, la puntata di Verissimo di oggi sarà un'occasione unica per conoscere in anteprima i retroscena della serie: ospite della Toffanin sarà infatti l'attore Uğur Güneş, che parlerà dell'uscita di scena del suo personaggio, Yilmaz, e dei suoi progetti per il futuro.

Attesissima anche la presenza di Federica Panicucci, la conduttrice ed ex showgirl pronta a ripartire da lunedì prossimo con Mattino Cinque News. Silvia Toffanin intervisterà poi Annalisa Minetti e i neo sposi Gessica Notaro e Filippo Bologni.