Joseph Carta (in arte Holden) nel cast di “Amici”: è il figlio del produttore Paolo Carta (marito di Laura Pausini). La sua storia

Tra i concorrenti di questa 23esima edizione di Amici, ci sarebbe anche Holden, nome d'arte di Joseph Carta, il figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini).

Joseph Carta ha 23 anni, è nato nel 2000 a Roma: è figlio. In totale ha tre fratelli: Jader e Jacopo nati dalla relazione che Paolo aveva con la loro madre, Rebecca Galli, e una sorella, Paola, nata dall'amore del chitarrista per Laura Pausini. Da anni Jospeh milita nel panorama musicale romano e al momento su Spotify ha ben 314mila ascoltatori mensili, alcune delle sue canzoni hanno milioni di ascolti e il fatto che sia molto seguito è visibile anche dalla sua pagina Instagram che conta oltre 40mila follower. Il 23enne è balzato agli onori della cronaca in quanto farà parte della nuova classe di Amici. La notizia è diventata virale grazie alle anticipazioni, non ufficiali, rilasciate dalle talpe presenti tra il pubblico dei profili social di Amici News.

Al talent però Joseph si è presentato non con il suo nome di battesimo, ma con quello d'arte ovvero Holden che prenderebbe ispirazione proprio dal romanzo di J.

Una sua canzone ha raggiunto quasi i 50milioni di stream, "Na na na", e due hanno superato i 10milioni, "Cadiamo insieme", quasi 18milioni, "Non fa per me", oltre 16milioni di ascolti. Sono numeri importanti per un artista che ancora non è noto a livello nazionale e Amici sarà sicuramente la sua occasione per farsi conoscere dal grande pubblico. Su Instagram il giovane rapper ha già oltre 45mila follower e i suoi ultimi post, che risalgono a gennaio, pubblicizzano l'uscita del suo ultimo lavoro "Lampi".