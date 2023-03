Alessio Sakara, età, fidanzata e carriera. Dalle arti marziali miste alla conduzione in tv: chi è l'ospite di Stefano De Martino

Ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile. La “step Dance” è il titolo scelto da Stefano Di Martino per salutare, stasera in tv, i telespettatori del suo comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda dall'Auditorium Rai di Napoli lunedì alle 21.20 su Rai 2.

Ivano Marescotti e il figlio Mattia morto per un tumore, quando l'attore raccontò: «Il giorno in cui morì andai in scena a teatro»

Stasera Tutto è possibile: ospiti e anticipazioni oggi

Ospiti della serata, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni, saranno Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e, per la prima volta, Massimo Lopez.

Federica Nargi, età, compagno, figli, dieta e Instagram: chi è l'ex velina ospite di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Molti, come sempre, i giochi che si avvicenderanno nel corso della serata, da Step Burger a C'era una giravolta, passando per Fotomimo, La coppia che scoppia e Serenata Step, fino agli sketch nella Stanza inclinata per un'altra serata all'insegna del buonumore e del sorriso. « Stasera tutto è possibile» tornerà anche lunedì 3 aprile, sempre in prima serata, con «Anche Stasera tutto è possibile», una puntata che farà rivivere al pubblico il «meglio di» questa edizione.



Chi è Alessio Sakara

Alessio Sakara è nato a Roma il 2 settembre 1981. È un artista marziale misto, conduttore televisivo e attore italiano. Alessio cresce in provincia di Roma, a Pomezia, con la famiglia ed in particolare la madre Maura a cui è molto legato. La curiosità legata al suo cognome è radicata nella storia del nostro Paese. Il cognome Sakara infatti ha origine nel periodo romano, per la precisione alle missioni dei legionari spagnoli in territorio egiziano, chiamato Saggara. Da allora questo cognome è stato tramandato fino ad ora ed è il motivo per cui Alessio è soprannominato «Il Legionario».



La carriera

Il suo cammino nel mondo sportivo inizia con il calcio: gioca nel ruolo di centrocampista fino a 11 anni, età in cui scopre e si appassiona alla boxe. Sin dai primi incontri dimostra di essere veramente portato per lo sport di lotta: nel giro di due anni vince la sua prima medaglia d’oro e successivamente conquista il titolo italiano professionisti e il secondo posto ai mondiali.

A 18 anni decide di seguire il consiglio di un amico e trasferirsi in Colombia, dove disputa quattro match che si concludono con tre vittorie e una sola sconfitta. Tuttavia, la vera svolta arriva intorno ai diciotto anni quando conosce le arti marziali miste tramite un amico che gli mostra la videocassetta del primo torneo UFC della storia. Nel frattempo, lavora come addetto alla sicurezza in un locale e destino vuole che, durante un turno, incontra quello che diventa il suo futuro maestro di MMA, il brasiliano Roberto Almeida.

Il suo primo match di vale tudo si rivela un vero e proprio successo, al punto che inizia a competere anche a livelli europei portando a casa ottimi risultati. La passione per questo sport è talmente forte che decide di trasferirsi in Brasile, dove si allena con i fratelli Nogueira e Ricardo Della Riva.

La sua avventura in UFC termina nel 2013, ma la sete di combattere non accenna a diminuire. Due anni dopo firma per la promozione Bellator MMA, dove ottiene sei vittorie schiaccianti che, unite ai record precedenti, gli valgono il titolo di 35° miglior lottatore nella categoria dei pesi massimi nel portale Fightmatrix.com.

Contemporaneamente agli impegni sul ring, il lottatore intraprende anche una carriera televisiva partecipando prima come concorrente a Pechino Express (edizione del 2013) e poi a Tu si Que Vales nelle vesti di conduttore a fianco di Belen Rodriguez.



La vita privata

Sakara è stato sposato dal 2012 al 2018 con Adele con cui ha avuto i figli Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Dopo la fine del matrimonio Alessio ritrova la felicità con Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, Temptation Island e non solo.