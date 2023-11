Un Posto al Sole, le anticipazioni del 2 novembre: Roberto e Marina pronti a vendicarsi di Lara, certi che abbia avvelenato Tommy

Torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 2 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di oggi 2 novembre

Dopo le scioccanti rivelazioni del dottor Correale, il pediatra di Tommy, Roberto ha avuto conferma che Lara Martinelli ha avvelenato Tommy provocandogli quelle febbri altissime e apparentemente inspiegabili di cui ha sofferto. Marina e Roberto sono quindi pronti a vendicarsi di Lara, che ha le ore contate.

Marina potrà finalmente avere l'occasione di liberarsi della sua rivale.

Damiano, intanto, prosegue la sua missione come infiltrato nel clan di Sabbiese, sperando di ottenere delle informazioni importanti sul gruppo criminale ma correndo in questo modo un grosso pericolo. Sia Tony, infatti, che lo stesso Eduardo, lo tengono d’occhio e hanno intenzione di mettere alla prova la sua fedeltà. La situazione potrebbe sfuggire di mano al Renda e diventare potenzialmente fatale per qualcuno.