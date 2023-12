Un posto al sole, le anticipazioni del 1 dicembre: la dolorosa scelta di Clara

«Un Posto al Sole» torna stasera in tv con il consueto doppio appuntamento su Rai 3 alle ore 20.50. La soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini va in onda ininterrottamente dal 1996 e si è così aggiudicata il primato della serie tv interamente prodotta in Italia più logeva di sempre. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, scopriamo le anticipazioni e la trama sulla nuova puntata di oggi, venerdì 1 dicembre.

Un posto al sole, le anticipazioni del 1° dicembre

Nell'ultima puntata di ieri, 30 novembre, Eduardo ha chiesto a Clara di partire con lui, lasciando Napoli e iniziando una nuova vita insieme. La Curcio è profondamente confusa, ma presto capità di non poter seguire solo ed esclusivamente il suo cuore, soprattutto avendo Alberto contro di lei, deciso a fargliela pagare e a portarle via Federico togliendole l'affido.

Clara capirà quindi di dover prendere una decisione difficile ma necessaria, che cambierà per sempre la sua vita e anche quella di suo figlio.

In radio, Micaela ha dimostrato a Michele e a Filippo, tutto il suo valore. La ragazza si è convinta ad affiancare il Saviani al microfono e fare la co-conduttrice del loro nuovo programma. E comincerà pure a dettare legge, cercando di imporre le sue condizioni e provocando la rabbia e la frustrazione di Michele, furioso per la situazione in cui il suo socio lo ha messo.

Da settimane ormai, Guido e Mariella non trovano pace e continuano a litigare.Questa volta, sarà un litigio del piccolo Lollo a scuola a provocare un'accesa discussione.